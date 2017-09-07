Мозгов: российские баскетболисты не думают о сопернике по плей-офф ЧЕ

СТАМБУЛ /Турция/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты предпочитают не думать о том, кто станет соперником команды в 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом ТАСС рассказал центровой команды Тимофей Мозгов.

Россияне выиграли у команды Великобритании в своем заключительном матче группового этапа со счетом 82:70, Мозгов стал лучшим по количеству подборов (11).

"Пятерку" бы сборной за группу не поставил, но это твердая "четверка". Можем обыграть кого угодно в плей-офф, но можем и проиграть кому угодно, - сказал центровой. - Так что не думаем о том, с кем играть в 1/8 финала. Главное - быть сконцентрированными".

По итогам группового этапа россияне выиграли четыре матча из пяти. Команда сохранит первую строчку, если позднее в четверг сборная Латвии проиграет команде Турции. Если сборная России выйдет с первого места, то в 1/8 финала турнира она сыграет с командой, занявшей четвертое место в группе С, где на четвертой позиции групповой турнир могут закончить сборные Черногории или Венгрии.

"Все матчи в группе получились сложными. Ни одного проходного не было", - отметил Мозгов.