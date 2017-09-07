Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мозгов: российские баскетболисты не думают о сопернике по плей-офф ЧЕ

Спорт
7 сентября, 16:38 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По итогам группового этапа россияне выиграли четыре матча из пяти

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тимофей Мозгов (слева)

Тимофей Мозгов (слева)

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты предпочитают не думать о том, кто станет соперником команды в 1/8 финала чемпионата Европы. Об этом ТАСС рассказал центровой команды Тимофей Мозгов.

Смотрите также

Российские баскетболисты обыграли британцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ

Сборные Литвы и Греции встретятся в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу

Баскетболисты сборной России встретились с болельщиками на ЧЕ в Стамбуле

Россияне выиграли у команды Великобритании в своем заключительном матче группового этапа со счетом 82:70, Мозгов стал лучшим по количеству подборов (11).

"Пятерку" бы сборной за группу не поставил, но это твердая "четверка". Можем обыграть кого угодно в плей-офф, но можем и проиграть кому угодно, - сказал центровой. - Так что не думаем о том, с кем играть в 1/8 финала. Главное - быть сконцентрированными".

По итогам группового этапа россияне выиграли четыре матча из пяти. Команда сохранит первую строчку, если позднее в четверг сборная Латвии проиграет команде Турции. Если сборная России выйдет с первого места, то в 1/8 финала турнира она сыграет с командой, занявшей четвертое место в группе С, где на четвертой позиции групповой турнир могут закончить сборные Черногории или Венгрии.

"Все матчи в группе получились сложными. Ни одного проходного не было", - отметил Мозгов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евробаскет-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Российские баскетболисты обыграли британцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ
5
СМИ: в Киеве начались столкновения между владельцами нерастаможенных авто и полицией
6
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
7
Опрос: языковой барьер - одно из главных препятствий для визита в Россию иностранцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама