Баскетболиста Шведа не интересует личная результативность на чемпионате Европы

СТАМБУЛ /Турция/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник сборной России Алексей Швед не думает о собственной результативности на чемпионате Европы по баскетболу. Об этом он заявил ТАСС.

В четверг сборная России одержала победу над командой Великобритании со счетом 82:70, Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков. В пяти матчах группового этапа российские баскетболисты проиграли лишь один раз.

"Нам не так важно, с кем играть в 1/8 финала, мы думаем о своей игре. Я о своей результативности не задумываюсь, главное, что команда побеждает и идет дальше, - сказал Швед. - В предыдущей игре мяч не летел в корзину соперника, в этой - все влетало".

Итоговое место россиян в группе и соперник по 1/8 финала плей-офф определятся после матча сборных Турции и Латвии.