Кириленко: сборная России по баскетболу выполнила задачу-минимум на чемпионате Европы

Протестам вопреки: Сеул в срочном порядке разворачивает комплекс ПРО СШАМеждународная панорама 7 сентября, 17:00
Базаревич: главный соперник сборной России в плей-офф Евробаскета - она самаСпорт 7 сентября, 16:52
Кириленко: сборная России по баскетболу выполнила задачу-минимум на чемпионате ЕвропыСпорт 7 сентября, 16:48
СМИ: МОК знал о коррупции при выборах страны-хозяйки Олимпиады-2016Спорт 7 сентября, 16:47
Объявившая себя дочерью Сальвадора Дали испанка хочет оспорить результаты ДНК-тестаОбщество 7 сентября, 16:46
Баскетболиста Шведа не интересует личная результативность на чемпионате ЕвропыСпорт 7 сентября, 16:40
Мозгов: российские баскетболисты не думают о сопернике по плей-офф ЧЕСпорт 7 сентября, 16:38
В США требуют переименовать ураган "Ирма" и дать ему имя дочери Трампа ИванкиОбщество 7 сентября, 16:36
МЧС предупредило о грозовом дожде и усилении ветра в ближайшие часы в МосквеОбщество 7 сентября, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАМБУЛ /Турция/, 7 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России выполнила задачу-минимум на чемпионате Европы по баскетболу, выйдя в плей-офф турнира. Об этом журналистам заявил президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
В четверг сборная России одержала победу над командой Великобритании со счетом 82:70. В пяти матчах группового этапа российские баскетболисты проиграли лишь команде Латвии (69:84).
"За выступление в групповом этапе сборной можно поставить пятерку, а за игру, которую показывает, - четверку, - сказал Кириленко. - Задачу-минимум по выходу из группы команда не просто выполнила, а перевыполнила".
"Хорватия выглядит здорово, и, вообще, может выиграть этот чемпионат Европы. Поэтому, с ними лучше играть как можно позже. Для нас лучшим исходом будет получить в соперники венгров, но российская команда может обыграть здесь любого соперника", - сказал Кириленко.
Итоговое место россиян в группе и соперник по 1/8 финала плей-офф определятся после матча сборных Турции и Латвии.