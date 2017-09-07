Кириленко: сборная России по баскетболу выполнила задачу-минимум на чемпионате Европы

СТАМБУЛ /Турция/, 7 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России выполнила задачу-минимум на чемпионате Европы по баскетболу, выйдя в плей-офф турнира. Об этом журналистам заявил президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В четверг сборная России одержала победу над командой Великобритании со счетом 82:70. В пяти матчах группового этапа российские баскетболисты проиграли лишь команде Латвии (69:84).

"За выступление в групповом этапе сборной можно поставить пятерку, а за игру, которую показывает, - четверку, - сказал Кириленко. - Задачу-минимум по выходу из группы команда не просто выполнила, а перевыполнила".

"Хорватия выглядит здорово, и, вообще, может выиграть этот чемпионат Европы. Поэтому, с ними лучше играть как можно позже. Для нас лучшим исходом будет получить в соперники венгров, но российская команда может обыграть здесь любого соперника", - сказал Кириленко.

Итоговое место россиян в группе и соперник по 1/8 финала плей-офф определятся после матча сборных Турции и Латвии.