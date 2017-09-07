Базаревич: главный соперник сборной России в плей-офф Евробаскета - она сама

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СТАМБУЛ /Турция/, 7 сентября. /ТАСС/. Главный соперник сборной России по баскетболу по 1/8 финала чемпионата Европы - она сама. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Сергей Базаревич.
В четверг сборная России одержала победу над командой Великобритании со счетом 82:70. В пяти матчах группового этапа российские баскетболисты проиграли лишь один раз.
"Нам надо было остановить британскую атаку, ведь они по этим показателям были на турнире лучше нас, но мы с этим справились, - сказал Базаревич. - Ребята играли с энергией, с огнем в глазах - это понравилось".
"По поводу возможных соперников по плей-офф мне нечего сказать. Главный наш соперник - мы сами. Мы все еще ищем свою игру, надеюсь, сделаем это в самое ближайшее время", - добавил тренер.
Итоговое место в группе и соперник по 1/8 финала плей- офф определятся после матча сборных Турции и Латвии.