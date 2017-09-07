Тараканов: качество игры российских баскетболистов в группе ЧЕ нельзя назвать высоким

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Выступление сборной России по баскетболу на групповом этапе чемпионата Европы нельзя назвать успешным с точки зрения качества игры. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, бывший генеральный менеджер национальной команды Сергей Тараканов.

В четверг сборная России одержала победу над командой Великобритании со счетом 82:70 в заключительном матче группового этапа. В пяти матчах группового турнира российские баскетболисты проиграли лишь команде Латвии (69:84). Плей-офф на чемпионате Европы начнется 9 сентября. Матчи турнира проходят в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке, соревнования завершатся 17 сентября.

"Выступление российской сборной на групповом этапе турнира относительно количества побед можно назвать успешным, по качеству игры - далеко не всегда. У меня много опасений и тревог по защите - слишком много мы пропускаем против атакующих команд. Если говорить про собственную атаку, то стабильное забивание сводится к игре Шведа. Если не помогают своими десятью очками Воронцевич, Фридзон, Курбанов и компания, то у нас возникают проблемы, что было заметно в игре с Латвией, и сегодня", - считает Тараканов.

"Есть ощущение, что наши ребята физически не готовы. Нашей команде не хватает Сергея Карасева, который мог бы добавить команде опций в атаке", - добавил собеседник ТАСС.

Итоговое место россиян в группе и соперник по 1/8 финала плей-офф определятся после матча сборных Турции и Латвии. "Будем болеть сегодня за турков, если они проигрывают, то я сильно опасаюсь за судьбу российской команды в плей-офф турнира в матче против команды Хорватии. У хорватов неплохая сборная, есть остроатакующие игроки - то, что нам так не нравится. Надеюсь, мы займем первое место в группе и попадем на венгров, которые не составят нам конкуренции", - считает Тараканов.

"Если говорить в целом, то мы не лидеры на этом турнире, но здесь таковых и нет, за исключением Испании. Поэтому для нас все возможно на этом чемпионате", - заключил бывший генеральный менеджер национальной команды.