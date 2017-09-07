Бразильский боец ММА Мальдонадо сообщил, что проведет боксерский бой против Лебедева

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МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Фабио Мальдонадо планирует провести следующий поединок против чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянина Дениса Лебедева. Об этом Мальдонадо заявил ТАСС.
"Я планирую провести следующий бой против Лебедева", - сказал Мальдонадо, добавив, что поединок пройдет по правилам бокса.
В команде бразильского спортсмена отметили, что сделают Лебедеву соответствующее предложение.
Мальдонадо известен в России своим поединком против Федора Емельяненко, который в июне 2016 года завершился победой россиянина по очкам. Помимо боев в ММА, 37-летний Мальдонадо имеет в своем активе 25 побед (24 - нокаутом) при отсутствии поражений в профессиональном боксе.
На счету Лебедева 30 побед (22 - нокаутом) и два поражения на профессиональном ринге.