Носов: все соперники в плей-офф ЧЕ по баскетболу представляют опасность для сборной России

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Все возможные соперники сборной России в плей-офф чемпионата Европы 2017 года по баскетболу сильнее команды Великобритании и представляют опасность для россиян. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Виталий Носов.
Сборная России вышла в плей-офф чемпионата Европы, выиграв на стадии группового этапа четыре встречи из пяти.
"Разумеется, соперники в плей-офф будут посерьезнее, чем сборная Великобритании [сборная России обыграла британцев со счетом 82:70]. Не важно, с кем мы встретимся в 1/8 финала, все соперники представляют опасность. Посмотрите, как в последние годы вырос уровень европейского баскетбола, так что ожидания немного тревожные", - сказал Носов.
Важную роль в победах на групповом этапе сыграл Алексей Швед, приносивший сборной более 20 очков в каждой игре. "Слава богу, что у нас есть такой игрок, как Леша Швед. Он практически в одиночку вытащил нам почти все концовки. У нашей сборной очень хорошая оборона, но хотелось бы, чтобы ребята активнее играли в атаке", - отметил собеседник.
Чемпионат Европы проходит с 31 августа по 17 сентября в четырех странах: Турции, Финляндии, Израиле и Румынии. Матчи плей-офф начнутся 9 сентября.