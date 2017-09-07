Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кипр подписал антидопинговое соглашение с УЕФА

Спорт
7 сентября, 18:45 UTC+3 НИКОСИЯ НИКОСИЯ 7, сентября. /ТАСС

Соглашение предполагает обмен информацией между двумя структурами с целью углубления сотрудничества в области выявления допинга, повышения эффективности допинг-тестов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава УЕФА Александер Чеферин

Глава УЕФА Александер Чеферин

© AP/Thanassis Stavrakis

НИКОСИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Представители антидопинговых структур Кипра подписали соглашение о сотрудничестве с антидопинговым комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Как передает в четверг газета "Сайпрус мейл", Республика Кипр стала тридцатой европейской страной, присоединившейся к соглашению.

Соглашение предполагает обмен информацией между двумя структурами с целью углубления сотрудничества в области выявления допинга, повышения эффективности допинг-тестов, планирования проведения проверки спортсменов, исключения "двойных" проверок футболистов во время домашнего чемпионата и их участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Соглашение является обязательным для тех стран, чьи команды принимают участие в Лиге чемпионов. В текущем розыгрыше соревнования Кипр представлен командой АПОЭЛ (Никосия), которой удалось пробиться в групповой этап турнира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи гибели российских военнослужащих на учениях с 2013 года
2
CAS: данные из доклада Макларена не являются доказательством вины Легкова и Белова
3
Румыния вслед за Венгрией выразила протест против ущемления прав нацменьшинств на Украине
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
6
Протестам вопреки: Сеул в срочном порядке разворачивает комплекс ПРО США
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама