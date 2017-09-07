Кипр подписал антидопинговое соглашение с УЕФА

НИКОСИЯ, 7 сентября. /ТАСС/. Представители антидопинговых структур Кипра подписали соглашение о сотрудничестве с антидопинговым комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Как передает в четверг газета "Сайпрус мейл", Республика Кипр стала тридцатой европейской страной, присоединившейся к соглашению.

Соглашение предполагает обмен информацией между двумя структурами с целью углубления сотрудничества в области выявления допинга, повышения эффективности допинг-тестов, планирования проведения проверки спортсменов, исключения "двойных" проверок футболистов во время домашнего чемпионата и их участия в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Соглашение является обязательным для тех стран, чьи команды принимают участие в Лиге чемпионов. В текущем розыгрыше соревнования Кипр представлен командой АПОЭЛ (Никосия), которой удалось пробиться в групповой этап турнира.