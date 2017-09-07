Елевич: сборная России по баскетболу предстает на чемпионате Европы слаженным коллективом

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские баскетболисты выглядят на чемпионате Европы слаженным коллективом, который прогрессирует. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Сергей Елевич.

В четверг сборная России одержала победу над командой Великобритании со счетом 82:70 в заключительном матче группового этапа. Из пяти матчей группового турнира российские баскетболисты проиграли лишь один (команде Латвии). Соперник российской команды по 1/8 финала станет известен в четверг вечером, после завершения матчей группового этапа.

"Думаю, что в группе мы сыграли неплохо. Можно сказать, что поражение от сборной Латвии немного больно ударило, но, в принципе, показанные результаты отличаются от прогнозов перед чемпионатом Европы, показали нормальную игру. Многие не верили, что мы можем обыграть и турок, и сербов, уж не говоря о том, что нам прочили четвертое место в группе. Все будет зависеть от матча Латвия - Турция, надеюсь, что все сложится для нас успешно и мы выйдем со второй строчки, ведь туркам нельзя занимать четвертое место, чтобы не попасть на Испанию", - отметил Елевич.

"Я нахожусь внутри команды и понимаю, что ребята переживают, не все получается, но коллектив слаженный, ребята прибавляют, должно все пройти хорошо, - продолжил он. - Если брать по игрокам, у нас не очень сильный состав по всем компонентам. Составы некоторых наших соперников, с которыми мы играли, были сильнее, но ребята выдержали напор, и мне понравилась игра в защите - индивидуальная игра, прессинг. Я был с командой на большинстве сборов и видел, как она прибавляет".

По мнению эксперта, российским баскетболистам не следует разделять соперников по плей-офф на удобных и неудобных. "Даже если мы попадем на сборную Хорватии при хорошем раскладе, то это неудобная и неприятная команда, но наша сборная к этому готова, нам на это не надо обращать внимание, мы должны играть со всеми. Дальше по сетке не будет удобных соперников, в плей-офф все противники неудобные. Не так все просто, как кажется, спорт есть спорт, просто нужно четко понимать, на что способна сборная", - заявил Елевич.

Плей-офф на чемпионате Европы начнется 9 сентября. Матчи турнира проходят в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке, соревнования завершатся 17 сентября.