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CAS: данные из доклада Макларена не являются доказательством вины Легкова и Белова

Спорт
7 сентября, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Спортсмены смогут вернуться к соревнованиям с 1 ноября

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Александр Легков

Александр Легков

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном не могут служить достаточным доказательством вины российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских лыжников, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

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В мае CAS принял решение сохранить временную дисквалификацию спортсменов до 31 октября 2017 года. После этой даты спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях, если их не признают виновными в нарушении антидопинговых правил в связи с появлением новых данных.

"Судейская коллегия, изучив данные, которые были представлены в докладе Макларена, и сопроводительные документы, которые были предметом оценки, пришла к выводу, что они не являются достаточными для доказательства вины конкретного спортсмена", - говорится в решении CAS.

"Это означает, что спортсмены будут допущены к следующему сезону и выступят на Олимпийских играх, если только продолжающееся расследование не выявит новых фактов или доказательств их вины", - отмечается в документе.

Кроме того, в решении CAS говорится, что в глазах общественного мнения само упоминание спортсмена в докладе Макларена говорит о нарушении им антидопинговых правил. "Однако это явно не тот случай", - отметил суд.

Кроме олимпийского чемпиона Сочи-2014 Легкова и призера чемпионата мира Белова на основании данных из доклада Макларена временно отстранены от соревнований еще четыре российских лыжника - Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Однако их дело рассматривается отдельно, поскольку спортсмены выбрали других адвокатов для защиты своих интересов.

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