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Футболист "Динамо" Цаллагов сможет сыграть с "Зенитом" при определенных условиях

Спорт
7 сентября, 19:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам президента клуба из Санкт-Петербурга, это может произойти при определенных условиях

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Ибрагим Цаллагов

Ибрагим Цаллагов

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Ибрагим Цаллагов, арендованный у "Зенита", сможет сыграть против петербургской команды только при выполнении определенных условий. Об этом ТАСС сообщил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

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Ранее портал "Спорт день за днем" сообщил, что 26-летний Цаллагов по условиям арендного соглашения пропустит матч с "Зенитом". Защитник был арендован московским "Динамо" 2 августа.

"Он может играть при определенных условиях. Если они не будут выполнены, то Цаллагов сыграть не сможет. Что это за условия, раскрывать не буду", - сказал Фурсенко.

Цаллагов перешел в "Зенит" из самарских "Крыльев Советов" в начале 2017 года. Всего в составе санкт- петербургского клуба он провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.

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