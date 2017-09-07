Футболист "Динамо" Цаллагов сможет сыграть с "Зенитом" при определенных условиях

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Ибрагим Цаллагов, арендованный у "Зенита", сможет сыграть против петербургской команды только при выполнении определенных условий. Об этом ТАСС сообщил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

Ранее портал "Спорт день за днем" сообщил, что 26-летний Цаллагов по условиям арендного соглашения пропустит матч с "Зенитом". Защитник был арендован московским "Динамо" 2 августа.

"Он может играть при определенных условиях. Если они не будут выполнены, то Цаллагов сыграть не сможет. Что это за условия, раскрывать не буду", - сказал Фурсенко.

Цаллагов перешел в "Зенит" из самарских "Крыльев Советов" в начале 2017 года. Всего в составе санкт- петербургского клуба он провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.