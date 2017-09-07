Футболист "Динамо" Цаллагов сможет сыграть с "Зенитом" при определенных условиях

Блатт: сборная России выступает хорошо на ЧЕ по баскетболу и способна обыграть любогоСпорт 7 сентября, 22:02
Трамп: применение военной силы США против КНДР не является неизбежнымМеждународная панорама 7 сентября, 21:53
Спонсор "Арарата" вложил в футбольный клуб около 85 млн рублейСпорт 7 сентября, 21:40
Компания Amazon намерена открыть второй головной офис в Северной АмерикеЭкономика и бизнес 7 сентября, 21:38
Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нетМеждународная панорама 7 сентября, 21:25
AP: сын Трампа опроверг информацию о сговоре с каким-либо иностранным правительствомМеждународная панорама 7 сентября, 20:58
Минкультуры отозвало иск на 160 млн рублей к Пирумову и другим фигурантам дела о хищенияхПроисшествия 7 сентября, 20:53
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке СирииМеждународная панорама 7 сентября, 20:38
Глава Минфина не ожидает изменений курса рубля при сохранении внешних условийЭкономика и бизнес 7 сентября, 20:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Ибрагим Цаллагов, арендованный у "Зенита", сможет сыграть против петербургской команды только при выполнении определенных условий. Об этом ТАСС сообщил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.
Ранее портал "Спорт день за днем" сообщил, что 26-летний Цаллагов по условиям арендного соглашения пропустит матч с "Зенитом". Защитник был арендован московским "Динамо" 2 августа.
"Он может играть при определенных условиях. Если они не будут выполнены, то Цаллагов сыграть не сможет. Что это за условия, раскрывать не буду", - сказал Фурсенко.
Цаллагов перешел в "Зенит" из самарских "Крыльев Советов" в начале 2017 года. Всего в составе санкт- петербургского клуба он провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.