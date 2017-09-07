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Бельгиец Арми выиграл 18-й этап веломногодневки "Вуэльта"

Спорт
7 сентября, 19:09 UTC+3 ТАСС

Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" финишировал 25-м

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Сандер Арми

Сандер Арми

© EPA-EFE/JAVIER LIZON

ТАСС, 7 сентября. Бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Сандер Арми стал победителем 18-го этапа многодневки "Вуэльта Испании".

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Он преодолел дистанцию 169 км от Суансеса до Альто-де-Санто-Торибьо за 4 часа 9 минут 39 секунд. Второе место занял представитель Казахстана Алексей Луценко ("Астана", отставание 31 секунда). Третьим стал итальянец Джованни Висконти ("Бахрейн-Мерида", +46).

Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" финишировал 25-м, отстав от Арми на 10 минут 12 секунд.

Британец Крис Фрум из "Скай" стал 23-м (+10.08) и сохранил лидерство в общем зачете (72 часа 3 минуты 50 секунд). Закарин - четвертый с отставанием от британца в 2 минуты 29 секунд. От третьего места, которое занимает голландец Вилко Келдерман из Sunweb, россиянина отделяют 12 секунд.

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября в Мадриде.

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