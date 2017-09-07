Бельгиец Арми выиграл 18-й этап веломногодневки "Вуэльта"

Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в ИвантеевкеПроисшествия 7 сентября, 19:58
Российские эксперты оценили возможность полета к Марсу совместно с СШАКосмос 7 сентября, 19:55
Закрытые слушания с участием сына Трампа начались в комитете Сената Конгресса СШАМеждународная панорама 7 сентября, 19:51
В Вологодской области реализуют инвестпроекты на сумму более 100 млрд рублейЭкономика и бизнес 7 сентября, 19:36
ВВС коалиции ликвидировали двух главарей ИГ в СирииМеждународная панорама 7 сентября, 19:33
Иранец Рахман и кубинка Дюранд признаны лучшими паралимпийцами по итогам Игр-2016Спорт 7 сентября, 19:21
Стратегический резерв: бум национального кино наблюдается в российских регионахВ стране 7 сентября, 19:18
Филатов: поражение на КМ пойдет на пользу Карякину при подготовке к турниру претендентовСпорт 7 сентября, 19:14
Хавьер Бардем и Пенелопа Крус представили совместный фильм на Венецианском кинофестивалеКультура 7 сентября, 19:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 сентября. Бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Сандер Арми стал победителем 18-го этапа многодневки "Вуэльта Испании".
Он преодолел дистанцию 169 км от Суансеса до Альто-де-Санто-Торибьо за 4 часа 9 минут 39 секунд. Второе место занял представитель Казахстана Алексей Луценко ("Астана", отставание 31 секунда). Третьим стал итальянец Джованни Висконти ("Бахрейн-Мерида", +46).
Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" финишировал 25-м, отстав от Арми на 10 минут 12 секунд.
Британец Крис Фрум из "Скай" стал 23-м (+10.08) и сохранил лидерство в общем зачете (72 часа 3 минуты 50 секунд). Закарин - четвертый с отставанием от британца в 2 минуты 29 секунд. От третьего места, которое занимает голландец Вилко Келдерман из Sunweb, россиянина отделяют 12 секунд.
"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября в Мадриде.