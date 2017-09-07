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Россиянин Федосеев победил Инаркиева и вышел в третий круг Кубка мира по шахматам

Спорт
7 сентября, 20:13 UTC+3 ТАСС

Ранее в третий круг квалифицировался Владимир Крамник, победивший по сумме двух партий другого россиянина Антона Демченко

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Эрнесто Инаркиев

Эрнесто Инаркиев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 сентября. Российский шахматист Владимир Федосеев сыграл вничью с чемпионом Европы 2016 года соотечественником Эрнесто Инаркиевым во второй партии второго круга на Кубке мира по шахматам и по сумме двух партий вышел в следующий раунд. Соревнования проходят в Тбилиси.

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Карякин проиграл во 2-м круге Кубка мира по шахматам, не сумев защитить чемпионский титул

Россиянин Крамник вышел в третий круг Кубка мира по шахматам

Ранее в третий круг квалифицировался Владимир Крамник, победивший по сумме двух партий другого россиянина Антона Демченко. Завершил выступление на турнире Сергей Карякин, который не сумел защитить титул победителя Кубка мира, в двух партиях уступив другому россиянину Даниилу Дубову. Во втором раунде также завершили борьбу Алексей Дреев, проигравший действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену, а также Борис Грачев и Евгений Томашевский.

Петр Свидлер, Александр Грищук, Александр Мотылев, Максим Матлаков, Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Ян Непомнящий, Никита Витюгов, Евгений Наер в своих поединках не сумели выявить победителей по итогам двух партий и в пятницу сыграют тай-брейк.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.

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