Футболист "Локомотива" Н'Динга перешел в "Сивасспор"

ТАСС, 7 сентября. Футбольный клуб "Локомотив" объявил о переходе конголезского полузащитника Дельвина Н'Динга в турецкий "Сивасспор". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Трансферное окно в чемпионате Турции закрывается 9 сентября.

Соглашение между 29-летним футболистом и "Сивасспором" рассчитано на два сезона. В составе турецкого клуба выступает российский защитник Виталий Дьяков.

Н'Динга подписал полноценный контракт с "Локомотивом" в мае 2016 года, до этого проведя сезон в московском клубе на правах аренды. За "Локомотив" полузащитник провел 43 игры и отдал три голевые передачи. В сезоне-2017/18 футболист не провел за железнодорожников ни одного матча.