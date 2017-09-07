Футболист "Локомотива" Н'Динга перешел в "Сивасспор"

Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нетМеждународная панорама 7 сентября, 21:25
AP: сын Трампа опроверг информацию о сговоре с каким-либо иностранным правительствомМеждународная панорама 7 сентября, 20:58
Минкультуры отозвало иск на 160 млн рублей к Пирумову и другим фигурантам дела о хищенияхПроисшествия 7 сентября, 20:53
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке СирииМеждународная панорама 7 сентября, 20:38
Глава Минфина не ожидает изменений курса рубля при сохранении внешних условийЭкономика и бизнес 7 сентября, 20:27
Саакашвили обсудит лишение его гражданства Украины с комиссаром ООН по делам беженцевМеждународная панорама 7 сентября, 20:23
Россиянин Федосеев победил Инаркиева и вышел в третий круг Кубка мира по шахматамСпорт 7 сентября, 20:13
Новый посол РФ в США вручит верительные грамоты Трампу 8 сентябряПолитика 7 сентября, 20:00
Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в ИвантеевкеПроисшествия 7 сентября, 19:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 сентября. Футбольный клуб "Локомотив" объявил о переходе конголезского полузащитника Дельвина Н'Динга в турецкий "Сивасспор". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Трансферное окно в чемпионате Турции закрывается 9 сентября.
Соглашение между 29-летним футболистом и "Сивасспором" рассчитано на два сезона. В составе турецкого клуба выступает российский защитник Виталий Дьяков.
Н'Динга подписал полноценный контракт с "Локомотивом" в мае 2016 года, до этого проведя сезон в московском клубе на правах аренды. За "Локомотив" полузащитник провел 43 игры и отдал три голевые передачи. В сезоне-2017/18 футболист не провел за железнодорожников ни одного матча.