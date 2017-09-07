Эксперт: Карякину могло не хватить мотивации на Кубке мира по шахматам

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россиянину Сергею Карякину могло не хватить мотивации на Кубке мира по шахматам в Тбилиси, чем можно объяснить его поражение во втором круге соревнований. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Сергей Шипов.

Действующий обладатель Кубка мира Карякин проиграл 21-летнему соотечественнику Даниилу Дубову.

"Поражение Карякина можно назвать сенсацией, Сергей все- таки один из сильнейших шахматистов мира. Но на этом турнире ему явно не хватало мотивации, ему уже обеспечено место в турнире претендентов, в то время как его соперники готовились к этому турниру, как к главному соревнованию года, - сказал Шипов. - Это довольно разные вещи, одно дело, когда Сергей жестко мотивирован и нацелен на результат, а другое дело, когда он рассматривает этот турнир как тренировочный. Видимо, без должной мотивации и на одном классе обыгрывать сильных гроссмейстеров у него не получилось".

Специалист назвал жесткой игру Дубова в партии с Карякиным. "В английском начале Карякин применил очень острый вариант с жертвой качества. Т. е. у него была инициатива, а у Дубова было качество, материальное преимущество. Но Даня действовал достаточно жестко, искал ответную контригру, пытаясь развивать свою инициативу, а Карякин в один момент просчитался", - отметил собеседник.

"В какой-то момент, наверное, Карякин мог сопротивляться лучше. Он мог найти пути для того, чтобы побороться за ничью. Но шок от происходящего и недостаток мотивации не позволили ему сконцентрироваться, найти эти возможности. В дальнейшем Дубов действовал беспощадно и точно", - добавил Шипов.

По его мнению, в дальнейшем Дубов может как проиграть в третьем раунде Кубка мира, так и дойти до полуфинала. "За последние пару лет он очень много работал над шахматами и серьезно прибавил. Хотя на каком-то этапе его опережали другие молодые шахматисты, но сейчас он показал, что здорово готов, выиграл высшую лигу чемпионата России и вышел в суперфинал. В той части сетки Кубка мира, где играет Дубов, есть такие "волки", как Карлсен, Крамник и Вашье-Лаграв, в полуфинале он может встретиться с Карлсеном, чего я ему желаю", - сказал Шипов.