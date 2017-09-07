Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: Карякину могло не хватить мотивации на Кубке мира по шахматам

Спорт
7 сентября, 21:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Действующий обладатель трофея проиграл 21-летнему соотечественнику Даниилу Дубову во втором круге турнира, который проходит в Тбилиси

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россиянину Сергею Карякину могло не хватить мотивации на Кубке мира по шахматам в Тбилиси, чем можно объяснить его поражение во втором круге соревнований. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер Сергей Шипов.

Действующий обладатель Кубка мира Карякин проиграл 21-летнему соотечественнику Даниилу Дубову.

"Поражение Карякина можно назвать сенсацией, Сергей все- таки один из сильнейших шахматистов мира. Но на этом турнире ему явно не хватало мотивации, ему уже обеспечено место в турнире претендентов, в то время как его соперники готовились к этому турниру, как к главному соревнованию года, - сказал Шипов. - Это довольно разные вещи, одно дело, когда Сергей жестко мотивирован и нацелен на результат, а другое дело, когда он рассматривает этот турнир как тренировочный. Видимо, без должной мотивации и на одном классе обыгрывать сильных гроссмейстеров у него не получилось".

Специалист назвал жесткой игру Дубова в партии с Карякиным. "В английском начале Карякин применил очень острый вариант с жертвой качества. Т. е. у него была инициатива, а у Дубова было качество, материальное преимущество. Но Даня действовал достаточно жестко, искал ответную контригру, пытаясь развивать свою инициативу, а Карякин в один момент просчитался", - отметил собеседник.

"В какой-то момент, наверное, Карякин мог сопротивляться лучше. Он мог найти пути для того, чтобы побороться за ничью. Но шок от происходящего и недостаток мотивации не позволили ему сконцентрироваться, найти эти возможности. В дальнейшем Дубов действовал беспощадно и точно", - добавил Шипов.

По его мнению, в дальнейшем Дубов может как проиграть в третьем раунде Кубка мира, так и дойти до полуфинала. "За последние пару лет он очень много работал над шахматами и серьезно прибавил. Хотя на каком-то этапе его опережали другие молодые шахматисты, но сейчас он показал, что здорово готов, выиграл высшую лигу чемпионата России и вышел в суперфинал. В той части сетки Кубка мира, где играет Дубов, есть такие "волки", как Карлсен, Крамник и Вашье-Лаграв, в полуфинале он может встретиться с Карлсеном, чего я ему желаю", - сказал Шипов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок мира по шахматам-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: боевики вооруженной оппозиции покидают провинцию Эс-Сувейда на юго-востоке Сирии
2
МИД Венгрии: новый закон об образовании на Украине противоречит ценностям ЕС
3
Румыния вслед за Венгрией выразила протест против ущемления прав нацменьшинств на Украине
4
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
5
Случаи гибели российских военнослужащих на учениях с 2013 года
6
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
7
Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в Ивантеевке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама