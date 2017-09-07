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Блатт: сборная России выступает хорошо на Евробаскете и способна обыграть любого соперника

Спорт
7 сентября, 22:02 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В пяти матчах группового этапа российская команда проиграла лишь один раз

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Тренер Дэвид Блатт

Тренер Дэвид Блатт

© Роман Кручинин/ТАСС, архив

СТАМБУЛ /Турция/, 7 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу играет хорошо на чемпионате Европы и в плей-офф способна обыграть любого соперника. Об этом ТАСС заявил бывший главный тренер российской команды, приводивший ее к победе на чемпионате Европы 2007 года, Дэвид Блатт.

В четверг сборная России одержала победу над командой Великобритании со счетом 82:70. В пяти матчах группового этапа российские баскетболисты проиграли лишь один раз.

"Сборная России играет хорошо на этом Евробаскете. Кто бы ни попался в плей-офф, у этой команды есть шансы обыграть любого", - сказал Блатт.

Итоговое место в группе и соперник по 1/8 финала определятся позднее в четверг.

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