Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власов защитил Интернациональный титул WBA, победив пятого номера рейтинга Дэйли

Спорт
7 сентября, 22:36 UTC+3 ТАСС ТАСС 7, сентября. /ТАСС

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Саратове, россиянин одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 сентября. /ТАСС/. Россиянин Максим Власов защитил титул Интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Саратове, он выиграл у канадца Дентона Дэйли техническим нокаутом в девятом раунде.

Власов уверенно контролировал ход поединка, умело пользуясь преимуществом в длине рук и действуя очень активно. В третьем раунде он нанес целую серию ударов, но соперник выдержал и продолжил поединок. Канадец демонстрировал чудеса стойкости и выносливости и пытался навязать сопротивление, но шансов на победу у него было мало и главной его целью стало продержаться все 12 раундов. В итоге в девятом раунде после ряда быстрых атак Власова секунданты канадца попросили рефери остановить поединок.

В послужном списке 30-летнего Власова теперь 40 побед (23 - нокаутом), два поражения. Ранее он победил таких боксеров, как украинец Исмаил Силлах и соотечественник Рахим Чахкиев. Власов входит в число 15 лучших по всем престижным версиям: он занимает четвертое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), шестое - Международной боксерской федерации (IBF), седьмое - WBA и 10-е - Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе 35-летнего Дэйли 17 побед (10 нокаутом) и два поражения. В рейтинге WBA он занимает пятое место.

В другом поединке россиянин Ростислав Плечко завоевал титул чемпиона Азии по версии WBA в супертяжелом весе, победив Ибрагима Лабарана из Ганы техническим нокаутом в первом раунде. На счету Плечко теперь 12 побед (все - нокаутом), ни одного поражения, Лабарана - 14 побед (12 нокаутом), 5 поражений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ: модернизированный танк Т-80БВМ готовится к испытаниям
2
Ураган "Ирма" застал на курортах Доминиканы 5 тыс. россиян
3
Сбой в движении поездов произошел на Белорусском направлении МЖД
4
Спонсор "Арарата" вложил в футбольный клуб около 85 млн рублей
5
Директор ФБР заявил, что признаков вмешательства в расследование по РФ нет
6
Власти Москвы считают незаконной мемориальную доску Борису Немцову
7
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама