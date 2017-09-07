Власов защитил Интернациональный титул WBA, победив пятого номера рейтинга Дэйли

ТАСС, 7 сентября. /ТАСС/. Россиянин Максим Власов защитил титул Интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Саратове, он выиграл у канадца Дентона Дэйли техническим нокаутом в девятом раунде.

Власов уверенно контролировал ход поединка, умело пользуясь преимуществом в длине рук и действуя очень активно. В третьем раунде он нанес целую серию ударов, но соперник выдержал и продолжил поединок. Канадец демонстрировал чудеса стойкости и выносливости и пытался навязать сопротивление, но шансов на победу у него было мало и главной его целью стало продержаться все 12 раундов. В итоге в девятом раунде после ряда быстрых атак Власова секунданты канадца попросили рефери остановить поединок.

В послужном списке 30-летнего Власова теперь 40 побед (23 - нокаутом), два поражения. Ранее он победил таких боксеров, как украинец Исмаил Силлах и соотечественник Рахим Чахкиев. Власов входит в число 15 лучших по всем престижным версиям: он занимает четвертое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), шестое - Международной боксерской федерации (IBF), седьмое - WBA и 10-е - Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе 35-летнего Дэйли 17 побед (10 нокаутом) и два поражения. В рейтинге WBA он занимает пятое место.

В другом поединке россиянин Ростислав Плечко завоевал титул чемпиона Азии по версии WBA в супертяжелом весе, победив Ибрагима Лабарана из Ганы техническим нокаутом в первом раунде. На счету Плечко теперь 12 побед (все - нокаутом), ни одного поражения, Лабарана - 14 побед (12 нокаутом), 5 поражений.