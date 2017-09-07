Дагестанцы выиграли медальный зачет в тайском боксе на Всероссийских играх боевых искусств

ТАСС, 7 сентября. Сборная Республики Дагестан стала победителем медального зачета соревнований по тайскому боксу на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, проходящих в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза боевых искусств.

По итогам соревнований дагестанские спортсмены набрали 802 очка, завоевав восемь золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Краснодарского края - 286 очков (3-2-10), третье - команда Нижегородской области - 270 очков (8-3-1).

Также в четверг завершились соревнования по восточному боевому единоборству сито-рю. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Московской области, второе - Липецкой области, третье - Саратовской области.

Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали в понедельник. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу-джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас-рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.