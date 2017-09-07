Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-чемпион Европы среди любителей боксер Чеботарев выиграл первый титул в профессионалах

Спорт
7 сентября, 23:42 UTC+3 ТАСС

Он победил Нуху Лаваля из Германии по очкам и завоевал Интернациональный титул IBO

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 сентября. Бывший чемпион Европы среди любителей российский боксер Артем Чеботарев одержал четвертую победу на профессиональном ринге и завоевал первый титул. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Саратове, он выиграл у Нуху Лаваля из Германии по очкам и завоевал Интернациональный титул Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 72,6 кг.

Теперь в послужном списке 28-летнего Чеботарева четыре победы (три - нокаутом), ни одного поражения.

Он является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и чемпионом Европы 2010 года, также четыре раза выигрывал первенство России среди любителей. Выступал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где проиграл в первом же бою, после чего принял решение перейти в профессионалы. Дебютировал в январе этого года, выиграв у венгра Норберта Секереша нокаутом во втором раунде. Чеботарев также является депутатом городской думы Саратова, в этом городе выступил впервые в профессиональной карьере - до этого он провел два поединка в Риге и один - в Испании.

В активе 35-летнего Лаваля теперь 25 побед (14 - нокаутом), три поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: Вашингтон не хочет продолжения обмена контрмерами с Москвой
2
Минобороны РФ: модернизированный танк Т-80БВМ готовится к испытаниям
3
В ООН не хотят, чтобы народ КНДР страдал от новых санкций
4
Сборная России сыграет с хорватами в 1/8 финала Евробаскета-2017
5
Первый частный трамвай в Петербурге запустят в ноябре 2017 года
6
Ураган "Ирма" застал на курортах Доминиканы 5 тыс. россиян
7
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама