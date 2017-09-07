Экс-чемпион Европы среди любителей боксер Чеботарев выиграл первый титул в профессионалах

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ТАСС, 7 сентября. Бывший чемпион Европы среди любителей российский боксер Артем Чеботарев одержал четвертую победу на профессиональном ринге и завоевал первый титул. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Саратове, он выиграл у Нуху Лаваля из Германии по очкам и завоевал Интернациональный титул Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 72,6 кг.
Теперь в послужном списке 28-летнего Чеботарева четыре победы (три - нокаутом), ни одного поражения.
Он является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и чемпионом Европы 2010 года, также четыре раза выигрывал первенство России среди любителей. Выступал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где проиграл в первом же бою, после чего принял решение перейти в профессионалы. Дебютировал в январе этого года, выиграв у венгра Норберта Секереша нокаутом во втором раунде. Чеботарев также является депутатом городской думы Саратова, в этом городе выступил впервые в профессиональной карьере - до этого он провел два поединка в Риге и один - в Испании.
В активе 35-летнего Лаваля теперь 25 побед (14 - нокаутом), три поражения.