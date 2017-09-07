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Братья Лопесы обыграли братьев Брайанов и вышли в финал US Open

Спорт
7 сентября, 23:54 UTC+3 ТАСС

В решающем матче испанцы встретятся с голландцем Жаном-Жюльеном Ройером и румыном Хорией Текэу

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ТАСС, 7 сентября. Испанцы Фелисиано и Марк Лопесы победили американцев Боба и Майка Брайанов в полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн) в парном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Лопесы, "посеянные" на соревнованиях под 11-м номером, обыграли Брайанов (5) со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

В финале испанцы встретятся с голландцем Жаном-Жюльеном Ройером и румыном Хорией Текэу (12).

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году парный турнир выиграли бразилец Бруно Соарес и британец Джейми Маррей.

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