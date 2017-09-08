Стартует чемпионат Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18

ТАСС, 8 сентября. Восьмой чемпионат Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) стартует в пятницу матчем между "Торпедо" (Усть-Каменогорск) и курганским "Зауральем", прошлогодними финалистом и полуфиналистом соответственно. Игра пройдет в Казахстане.

ВХЛ является вторым по силе дивизионом профессионального хоккея в России после Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), первый ее чемпионат был проведет в сезоне-2010/2011. До 2016 года соревнования проводились под эгидой самой лиги, а с прошлого сезона организатором турнира является Федерация хоккея России.

Как и в КХЛ, в чемпионате ВХЛ могут принимать участие зарубежные клубы. К казахстанским командам ("Торпедо" и "Сарыарке" из Караганды) с нынешнего сезона присоединились два китайских коллектива. Один из них, "Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян", является фарм-клубом команды КХЛ "Куньлунь Ред Стар". Возглавляет "КРС Хэйлунцзян" Михаил Кравец, а принимать своих соперников клуб будет в Харбине.

Вторая китайская команда под названием "Ценг Тоу" представляет находящийся неподалеку от Харбина Цзилинь. Хоккейная команда существовала в Цзилине более 40 лет назад, и руководство города, заинтересованное в развитии зимних видов спорта, решило воссоздать клуб. Китайские новички первый матч проведут друг с другом в Цзилине 10 сентября.

Выступит в чемпионате ВХЛ и новокузнецкий "Металлург". Клуб решением совета директоров КХЛ в середине мая был исключен из лиги на основании введенного КХЛ рейтинга. Формально у "Металлурга" пока нет ни тренерского штаба, ни руководства - в среду клуб объявил об уходе генерального директора Сергея Зиновьева, а также главного тренера Вадима Шахрайчука. Причем тренеры пришли в команду в это межсезонье.

Возвращение ЦСК ВВС и Семина

Другой особенностью чемпионата станет отсутствие в нем действующего обладателя Кубка Братины, трофея, вручаемого победителю плей-офф ВХЛ. Победителем сезона-2016/17 стал фарм-клуб московского "Динамо", который был расформирован в связи со сменой руководства бело-голубых. Фарм-клубом "Динамо" в ВХЛ станет воронежский "Буран".

Помимо "КРС Хэйлунцзян" и "Ценг Тоу", новичком ВХЛ стал ЦСК ВВС, который с начала 90-х годов играл в Межнациональной хоккейной лиге и Суперлиге, откуда выбыл в 2000 году. Самарцы играли в Высшей лиге, Российской хоккейной лиге и в ВХЛ-Б. В предстоящем сезоне ЦСК ВВС станет фарм-клубом тольяттинской "Лады".

Главным трансфером межсезонья для ВХЛ можно назвать возвращение в родной Красноярск двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Гагарина, выступавшего в Национальной хоккейной лиге за "Вашингтон" и "Каролину", Александра Семина. Финалист плей-офф КХЛ последнего сезона после окончания срока соглашения с магнитогорским "Металлургом" подписал контракт с красноярским "Соколом".

Регулярный чемпионат ВХЛ завершится 19 февраля, по его итогам из 27 команд определятся 16 участников плей-офф. В рамках чемпионата запланировано проведение "Русской классики" - матча под открытым небом. Игра должна пройти ориентировочно 28-29 января в Кургане между местным "Зауральем" и тюменским "Рубином".