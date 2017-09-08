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Reuters: Кубок мира по теннису может пройти в январе 2019 года

Спорт
8 сентября, 3:32 UTC+3 ТАСС

За участие в 10-дневном турнире спортсмены будут получать рейтинговые очки

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ТАСС, 8 сентября. Кубок мира по теннису среди мужчин с участием 24 спортсменов может пройти в начале 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, 10-дневный турнир может состояться перед Открытым чемпионатом Австралии, который проходит в середине января. В соревнованиях будут участвовать максимум 24 спортсмена Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). По данным источников агентства, турнир будет иметь высокий призовой фонд и проходить ежегодно, а теннисисты будут получать за участие рейтинговые очки.

Кубок мира, как отмечает агентство, вероятно, будет проходить в нескольких городах Австралии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы теннисистам не пришлось менять часовой пояс перед Открытым чемпионатом Австралии. Традиционно ведущие теннисисты мира в начале январе участвуют в турнире в Брисбене (Австралия).

С 1978 по 2012 год в немецком Дюссельдорфе ежегодно проходил командный Кубок мира, организованный ATP, но теннисисты не получали за участие в нем рейтинговых очков. В 2012 году он был реорганизован в стандартный турнир, который занял место в календаре ATP.

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