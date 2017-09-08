Гребчиха Савкина сообщила об отсутствии мотивации из-за задержки получения визы США для ЧМ

МОСКВА, 8 сентября, /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Российская гребчиха Алевтина Савкина теряет мотивацию из-за задержки выдачи американской визы для участия в чемпионате мира по академической гребле в Сарасоте (штат Флорида). Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Савкина вошла в состав женской четверки без рулевого вместе с Екатериной Потаповой, Анастасией Тихановой и Еленой Орябинской. Все четверо спортсменок до сих пор не получили визы для участия на чемпионате мира, который пройдет с 24 сентября по 2 октября.

"Это [невыдача виз] тяжело переносится, морально убивает, я же не просто так тренируюсь. Когда наступает тяжелый момент, я должна себя мотивировать, пересиливать усталость и в этом помогали мысли о чемпионате мира. И на данный момент большой вопрос моего участия в чемпионате мира, отсюда нет мотивации и теряется смысл. У нас же на 23 августа было назначено собеседование на получение визы, мы должны были ехать в посольство, а именно в этот день оно прекратило работу и мы попали под горячую руку", - рассказала Савкина.

По словам спортсменки, в случае получения американских виз у ее экипажа есть шансы для завоевания медалей на мировом первенстве. "У нас получилась очень хорошая четверка, подобрались четыре человечка, которые друг друга отлично дополняют, у каждого свои таланты и вместе это образует единое целое. Есть и внутреннее и визуальное ощущение, что шансы есть, ведь на третьем этапе Кубке мира в Люцерне мы завоевали серебряные медали", - отметила она.

В состав сборной России на мировое первенство включены 38 гребцов, 18 из которых до сих пор не получили визы. Ранее посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновилась 1 сентября, но только в Москве, как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации гребного спорта России, собеседования спортсменов в посольстве США были перенесены на неопределенный срок. Главный тренер национальной команды Николай Спинев отметил, что вопрос с участием 18 российских гребцов в чемпионате решится в ближайшие дни.

Савкина является трехкратной вице-чемпионкой Европы в соревнованиях двоек, победительницей первенства Европы в восьмерках.