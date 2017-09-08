Фурсенко: РФПЛ переносит матчи, чтобы болельщики были в комфортных условиях

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МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Переносы матчей чемпионата России по футболу направлены на создание комфортных условий для болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал президент "Зенита" Сергей Фурсенко.
Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) опубликовала календарь матчей чемпионата до конца осенней части сезона. После этого два матча "Зенита" - против "Уфы" и "Спартака" - были перенесены на другие даты. Так игра с "Уфой" была перенесена с 17 на 18 сентября, а встреча со "Спартаком" - с 26 на 27 ноября.
"Все переносы связаны с тем, чтобы болельщики находились в комфортных условиях, смогли увидеть футбол. К тому же лига всегда идет навстречу клубам, играющим в Европе, потому что эти команды приносят очки России, благодаря чему в еврокубках становится больше наших представителей", - сказал Фурсенко.
После восьми туров чемпионата России "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Также санкт-петербургский клуб выступает в Кубке России, где в 1/16 финала сыграет против петербургского "Динамо", и в Лиге Европы, где на стадии группового этапа в осенней части сезона по два раза встретится с македонским "Вардаром", испанским "Реалом Сосьедад" и норвежским "Русенборгом".