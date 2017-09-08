Российские волейболистки проиграли американкам в матче Всемирного кубка чемпионов

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ТАСС, 8 сентября. Женская сборная России по волейболу уступила команде США в третьем туре Всемирного кубка чемпионов. Турнир проходит в Японии.
Встреча завершилась со счетом 3-2 в пользу американок. Самой результативной волейболисткой матча стала россиянка Наталья Гончарова, набравшая 27 очков.
Сборная России потерпела второе поражение в трех матчах и поднялась на четвертое место в таблице, набрав четыре очка. Американки поднялись на вторую позицию, в их активе шесть очков. Лидирует сборная Китая (5 очков в 2 матчах), которая свой матч третьего тура проведет позднее в пятницу.
В следующем матче подопечные Владимира Кузюткина 9 сентября встретятся с командой Китая, которая остается единственной сборной на турнире, не потерпевшей поражения. Американки в тот же день сыграют с японками.
На Всемирном кубке чемпионов команды играют друг с другом по круговой системе. В нынешнем турнире принимают участие сборные России, Японии, Китая, США, Бразилии и Южной Кореи. Победителем станет команда, набравшая больше всех очков.
Турнир проходит раз в четыре года в постолимпийский сезон. Соревнования проводятся в седьмой раз, впервые Всемирный кубок чемпионов прошел в 1993 году. Россиянки побеждали на турнире один раз (1997).