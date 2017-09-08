Китайская делегация опротестовала результаты выборов президента МПК, апелляция отклонена

АБУ-ДАБИ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Делегация из Китая подала протест на результаты голосования по выборам президента Международного паралимпийского комитета (МПК), но апелляция была отклонена. Протест был подан после объявления результатов выборов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Бразилец Эндрю Парсонс победил в первом туре голосования, он набрал 84 голоса. На пост президента также претендовали Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай). Чжан получил 47 голосов, Петерссон - 19, Джарвис - 12.

Представитель делегации заявил, что "в процессе голосования была допущена ошибка". Председатель избирательной комиссии Роберт Стидмэн отклонил протест. "Голосование прошло в соответствии с утвержденной процедурой, и его итоги не нуждаются в пересмотре", - заявил он.

Парсонс на этом посту сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года. МПК отвечает за развитие паралимпийского движения по всему миру и является организатором Паралимпийских игр.