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Колобков надеется на продуктивное сотрудничество с новым президентом МПК Парсонсом

Спорт
8 сентября, 9:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам министра спорта РФ, бразилец сделал много для развития паралимпийского спорта

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

©  Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Новый глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс давно работает в паралимпийском движении, поэтому сотрудничество с ним по восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР) должно быть продуктивным. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Парсонс победил в первом туре голосования, сменив на этом посту британца Филипа Крэйвена.

"Надеюсь на продуктивное сотрудничество. Будем работать с ним над восстановлением ПКР. Он давно работает в международном паралимпийском движении, знаю его как профессионала. Он сделал много для развития паралимпийского спорта", - сказал Колобков.

40-летний Парсонс, который до этого являлся вице-президентом МПК, стал третьим президентом организации, которая ведет свою историю с 1989 года.

МПК как минимум до ноября продлил отстранение ПКР, однако разрешил российским спортсменам выступить в нейтральном статусе на соревнованиях, на которых они могут получить лицензии для участия в зимней Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.

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