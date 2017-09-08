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Окулов: матч КХЛ против "Динамо" не будет проходным для ЦСКА

Спорт
8 сентября, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Встреча состоится в пятницу в ЛДС ЦСКА

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо" будет непростой для ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал форвард армейцев Константин Окулов.

Матч состоится в пятницу в ЛДС ЦСКА. Встреча начнется в 19:30 мск.

"Уверен, что эта игра будет очень тяжелой, и не стоит вспоминать разгром в недавнем матче, - продолжил собеседник ТАСС. - "Динамо" набрало ход, одержав пять побед подряд, поэтому будет непросто. Проходной игры для нас точно не будет. Жду серьезной борьбы в этом матче".

"Динамо" и ЦСКА уже встречались между собой в нынешнем регулярном чемпионате. В том матче армейцы в гостях оказались сильнее со счетом 6:1.

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