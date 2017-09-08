Бой Мэйуэзер - Макгрегор установил рекорд по количеству проданных трансляций в Британии

ТАСС, 8 сентября. Боксерский поединок между американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором установил новый рекорд по количеству проданных платных трансляций в Великобритании. Об этом сообщает портал Boxingnewsonline со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

27 августа Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. 12-раундовый поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере. Гарантированный гонорар Мэйуэзера составил $100 млн, Макгрегора - $30, доходы возрастут за счет продаж телетрансляций, по предварительным расчетам, эта сумма может составить почти $600 млн на двоих.

Как сообщает Sky Sports, количество проданных трансляций превысило один миллион. Таким образом, трансляций было куплено на сумму более £20 млн.

Предыдущий рекорд был установлен британским боксером Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко в апреле 2017 года в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и за звание суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Трансляция боя между Мэйуэзером и филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году была куплена в Великобритании 700 тыс. раз.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где выступает Макгрегор, Дэйна Уайт заявил, что платные трансляции боя купили 6,5 млн человек во всем мире.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 - нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса UFC в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 - досрочно), три поражения.