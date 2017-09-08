Хоккейная школа СКА для детей открылась в моногороде Карелии

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ПЕТРОЗАВОДСК, 8 сентября. /ТАСС/. Детско-юношеская хоккейная школа СКА открылась на базе Ледового дворца в карельском моногороде Кондопоге, сообщила пресс-служба карельского правительства.
Накануне в Кондопоге между Федерацией хоккея России, Министерством по делам молодежи, физкультуре и спорту Карелии, академией СКА, хоккейным клубом СКА и Олимпийским советом Карелии было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере хоккея.
"Для того, чтобы развивать хоккей, нужна массовость. Открытие детско-юношеской школы очень важное событие для России. Благодарю правительство Карелии за поддержку. Надеемся, что подобные проекты будут открыты и в других регионах", - цитирует пресс-служба слова вице-президента СКА Романа Ротенберга после подписания соглашения.
Как сказал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, приход в Кондопогу хоккейной школы СКА - это очень важный шаг, перспективный и значимый в развитии хоккея. В школе будут тренироваться порядка 200 детей из Прионежского района и Петрозаводска.
"Благодаря хоккейному клубу СКА мы получаем дополнительное финансирование, в том числе и на вопросы, связанные с тренировочным процессом, перевозкой детей, приобретением формы. Здесь будут созданы все условия для того, чтобы ребята вырастали в мастеров, будущих олимпийских чемпионов и чемпионов мира", - сказал Парфенчиков.
Как уточнили в пресс-службе Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии, с сентября на базе Ледового дворца в Кондопоге будут тренироваться лучшие молодые хоккеисты Карелии 2007-2012 годов рождения под руководством ведущих тренеров республики. Юные спортсмены, прошедшие это обучение, в дальнейшем получат возможность пополнить ряды СКА или других профессиональных хоккейных клубов. Кондопога - моногород, в котором проживает 31 тыс. человек, он расположен в 47 км от Петрозаводска, градообразующим предприятием является Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат, где работают порядка 4 тыс. человек. Летом 2017 года принадлежащий ЦБК Ледовый дворец перешел в республиканскую собственность.