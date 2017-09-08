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Некоторые матчи чемпионата Испании следующего сезона могут пройти за пределами страны

Спорт
8 сентября, 11:31 UTC+3 ТАСС

Испанская футбольная лига планирует проводить матчи чемпионата в Китае или США

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ТАСС, 8 сентября. Руководство Испанской футбольной лиги в будущем планирует проводить несколько матчей, в особенности встречи между лучшими командами чемпионата, за пределами страны. Об этом сообщает портал Football Espana.

Лига планирует проводить матчи чемпионата в Китае или США, так как это обещает большую финансовую выгоду. Такой эксперимент может уже состояться в сезоне-2018/19.

"Чемпионат Испании - это мировое развлечение, и мы хотим увеличить международную привлекательность чемпионата, - заявил президент лиги Хавьер Тебас. - Мы обсуждаем такую возможность, чтобы матчи чемпионата проводились за пределами Испании. Обсуждение находится на ранней стадии, но мы поддерживаем эту идею".

Председатель компании Relevent Sports, которая проводит ежегодный международный товарищеский турнир Международный кубок чемпионов в США, Китае и Сингапуре, намекнул на дальнейшие планы руководства испанской лиги. "Будущее за тем, что матчи [национальных чемпионатов] будут проводиться в США, Китае и других местах. На данный момент уже есть чемпионаты, я не могу сказать какие конкретно, так как эта информация конфиденциальна, которые ведут с нами переговоры о возможном сотрудничестве в будущем", - заявил он.

В 2008 году аналогичные планы строило руководство Английской премьер-лиги, но столкнулось с большим сопротивлением болельщиков и политиков. Североамериканская Национальная футбольная лига (НФЛ) с 2007 года проводит несколько матчей в год в Лондоне, а с 2016-го - и в Мехико. В прошедшем сезоне три матча регулярного сезона НФЛ были сыграны в Лондоне и один - в Мехико, в предстоящем сезоне четыре встречи пройдут в Лондоне и одна в Мехико.

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