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Насколько хорошо вы знаете историю стадиона “Лужники”

Спорт
8 сентября, 14:02 UTC+3

9 сентября в Москве пройдет церемония старта тура Кубка мира по футболу, это мероприятие станет первым для “Лужников” после реконструкции. ТАСС предлагает тест на знание истории главной арены страны

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Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

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