Лукин: ПКР приветствует избрание Парсонса главой МПК

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МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский комитет России (ПКР) приветствует избрание бразильца Эндрю Парсонса президентом Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом ТАСС рассказал глава ПКР Владимир Лукин.
Парсонс победил в первом туре голосования, сменив на этом посту британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.
"Парсонс нам хорошо знаком, он работал в тесном сотрудничестве с прошлым руководством, с Крэйвеном, неоднократно бывал в нашей стране и по поводу Паралимпийских игр, и по Играм IWAS [Международная спортивная федерация колясочников и ампутантов}. У нас установлены неплохие и личные, и рабочие отношения. Думаю, они будут продолжены и развиты. И в этом контексте мы приветствуем его избрание и желаем ему успешной работы", - сказал Лукин.
40-летний Парсонс, который до этого являлся вице-президентом МПК, стал третьим президентом организации, которая ведет свою историю с 1989 года. С 2009 года Парсонс возглавляет Паралимпийский комитет Бразилии и является членом Национального спортивного совета Бразилии. В 2001-2002 годах стал генеральным секретарем сначала Бразильского паралимпийского комитета, затем Американского паралимпийского комитета, членами которого являются все организации Северной и Южной Америки. Парсонс является выпускником Федерального университета Флуминенсе, получив степень бакалавра по программе "Маркетинг и связи с общественностью".