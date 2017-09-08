Россиянин Гарибов идет на выборы в комиссию спортсменов Международной федерации гимнастики

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МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратный чемпион Европы в упражнении на перекладине Эмин Гарибов будет претендовать на место в комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Выборы членов комиссии спортсменов FIG от мужской и женской спортивной гимнастики пройдут в начале октября в Монреале во время чемпионата мира. Всего в Канаде должно быть выбрано два представителя (от мужчин и женщин соответственно). Также в эту комиссию должны входить по одному представителю от художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики.
"У нас прошло собрание гимнастов, где было принято решение выдвинуть кандидатуру Эмина Гарибова на выборы в комиссию спортсменов международной федерации", - сообщила Родионенко.
Гарибов, уже завершивший свою спортивную карьеру, является также трехкратным победителем Универсиады. Сезоны 2014 и 2015 годов он пропустил из-за операции на плечах и последующего долгого восстановления. Несмотря на все усилия, спортсмен не был включен в состав сборной России на Олимпиаду 2016 года.