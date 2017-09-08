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Вопрос перехода гимнастки Сосницкой в сборную Грузии будет рассмотрен не раньше декабря

Спорт
8 сентября, 13:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам тренера спортсменки Марины Ульянкиной, сейчас Сосницкая восстанавливается после травмы

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Алла Сосницкая

Алла Сосницкая

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер чемпионата мира 2014 года по спортивной гимнастике в составе сборной России Алла Сосницкая в настоящее время восстанавливается после травмы, поэтому возможность ее перехода в команду Грузии будет обсуждаться не раньше декабря. Об этом сообщила ТАСС личный тренер гимнастки Марина Ульянкина.

Ранее вице-президент Национальной федерации гимнастики Грузии Бесо Гамсахурдия сообщил ТАСС, что 20-летняя Сосницкая допускает возможность продолжения карьеры в составе сборной Грузии.

"Сейчас Сосницкая находится не в той форме, в которой бы хотелось, она травмирована, - заметила Ульянкина. - Сложно сказать, когда Алла восстановится. Нужно подождать до декабря, тогда может наступить какая-то ясность. Если Сосницкая выступит на Кубке Воронина [в декабре], значит, мы будем оформлять ее переход в сборную Грузии".

"А если бы у нее не было проблем со здоровьем, то она уже сейчас выступала за сборную этой страны. Но пока Сосницкая остается членом сборной России. Однако если она захочет тренироваться и выступать дальше, то, не исключено, повторюсь, что будет выступать за сборную Грузии", - заключила тренер.

В активе Сосницкой есть также бронза чемпионата Европы - 2014 за выступления в командных соревнованиях. В 2016 году гимнастка входила в основной состав сборной России. На мартовском чемпионате России, который проходил в Казани, Сосницкая заняла пятое место в опорном прыжке. На августовском Кубке страны спортсменка не выступала.

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