Выставка, посвященная Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады, открыта в Музее хоккея

Выбросы от новых мощных вспышек на Солнце не затронут Землю в ближайшие 2-3 неделиНаука 8 сентября, 14:05
Насколько хорошо вы знаете историю стадиона “Лужники”Спорт 8 сентября, 14:02
СК проводит проверку по факту обрушения стены кинотеатра на торговые ряды в БалашихеПроисшествия 8 сентября, 13:58
История выборов и назначений руководителей субъектов РФ. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 13:58
Силуанов в шутку предложил Москве дать взаймы деньги федеральному бюджетуЭкономика и бизнес 8 сентября, 13:43
Пожар в подвале Эрмитажа ликвидированПроисшествия 8 сентября, 13:30
Законодательство о выборах глав субъектов РФ. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 13:27
Рогозин предложил назвать Ка-52 для Египта "Нильским Крокодилом"Армия и ОПК 8 сентября, 13:21
Мединский: иск по делу реставраторов отозван в связи с погашением ущербаПроисшествия 8 сентября, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 8 сентября. Выставка, посвященная 45-летию Суперсерии-1972 между сборной СССР и командой Канады, открылась в пятницу в столичном Музее хоккея. Об этом сообщает пресс-служба "Парка легенд".
Выставка называется "Хоккейная классика. СССР - Канада. 1972". В экспозиции представлены личные вещи хоккеистов Бориса Михайлова, Владислава Третьяка, Евгения Мишакова, Виктора Кузькина, Юрия Ляпкина и других. Также посетители смогут посмотреть на вещи канадских игроков, например, на игровую клюшку Пола Хендерсона с автографами канадской сборной.
"Основная цель выставки - рассказать о советских героях, участниках Суперсерии", - отметила директор музея Ритта Бутова. Также в экспозиции представлены сохранившиеся материалы российских и зарубежных изданий о том противостоянии, программки игр, карточки хоккеистов.
Со 2 по 28 сентября 1972 года сборные СССР и Канады провели восемь матчей в рамках Суперсерии. Четыре матча выиграли канадцы, три - советские хоккеисты, одна встреча завершилась вничью. Суперсерия стала первым соревнованием, в котором друг против друга сыграли советские хоккеисты и игроки Национальной хоккейной лиги.