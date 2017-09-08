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Выставка, посвященная Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады, открыта в Музее хоккея

Спорт
8 сентября, 13:55 UTC+3 ТАСС

В экспозиции представлены личные вещи хоккеистов Бориса Михайлова, Владислава Третьяка, Евгения Мишакова, Виктора Кузькина, Юрия Ляпкина и других

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ТАСС, 8 сентября. Выставка, посвященная 45-летию Суперсерии-1972 между сборной СССР и командой Канады, открылась в пятницу в столичном Музее хоккея. Об этом сообщает пресс-служба "Парка легенд".

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Выставка называется "Хоккейная классика. СССР - Канада. 1972". В экспозиции представлены личные вещи хоккеистов Бориса Михайлова, Владислава Третьяка, Евгения Мишакова, Виктора Кузькина, Юрия Ляпкина и других. Также посетители смогут посмотреть на вещи канадских игроков, например, на игровую клюшку Пола Хендерсона с автографами канадской сборной.

"Основная цель выставки - рассказать о советских героях, участниках Суперсерии", - отметила директор музея Ритта Бутова. Также в экспозиции представлены сохранившиеся материалы российских и зарубежных изданий о том противостоянии, программки игр, карточки хоккеистов.

Со 2 по 28 сентября 1972 года сборные СССР и Канады провели восемь матчей в рамках Суперсерии. Четыре матча выиграли канадцы, три - советские хоккеисты, одна встреча завершилась вничью. Суперсерия стала первым соревнованием, в котором друг против друга сыграли советские хоккеисты и игроки Национальной хоккейной лиги.

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