Российские хоккеисты сыграют с южнокорейцами вместо канадцев перед ОИ-2018

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею не станет проводить контрольный матч с канадцами в преддверии Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и вместо этого сыграет с хозяевами турнира командой Южной Кореи. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Действительно, мы обсуждали варианты по товарищескому матчу с Канадой, о контрольной игре накануне Игр нас просила канадская сторона. Но этой встречи не будет, да и с канадцами перед Олимпиадой мы сыграем достаточно. Вместо него запланирован матч с Кореей в рамках договора о взаимодействии при подготовке к Олимпийским играм", - сказал Ротенберг.

Сборная Канады принимала участие в предсезонных турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге с участием олимпийской команды России и клубов Континентальной хоккейной лиги. Победители двух последних Олимпиад сыграют на первом этапе Евротура в Хельсинки и на декабрьском этапе турнира в Москве. В Москве канадцы один из матчей проведут с россиянами.