Президент "Урала": клуб расторг контракт с Заболотным по просьбе футболиста

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МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Екатеринбургский "Урал" расторг контракт с голкипером Николаем Заболотным по просьбе самого футболиста. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.
В пятницу "Урал" объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем.
"Мы расстались с Заболотным по его просьбе. Он хочет играть, но наш тренерский отдает предпочтение другому голкиперу. Не обладаю информацией по его дальнейшему будущему, это решать ему", - сказал Иванов.
Заболотный выступал за "Урал" с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 26 матчей, пропустив 32 гола.