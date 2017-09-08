Президент "Урала": клуб расторг контракт с Заболотным по просьбе футболиста

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Екатеринбургский "Урал" расторг контракт с голкипером Николаем Заболотным по просьбе самого футболиста. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.

В пятницу "Урал" объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем.

"Мы расстались с Заболотным по его просьбе. Он хочет играть, но наш тренерский отдает предпочтение другому голкиперу. Не обладаю информацией по его дальнейшему будущему, это решать ему", - сказал Иванов.

Заболотный выступал за "Урал" с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 26 матчей, пропустив 32 гола.