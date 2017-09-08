Легкоатлетка Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене намерена выступить на зимнем чемпионате мира по легкой атлетике в английском Бирмингеме. Об этом Ласицкене сообщила на пресс-конференции в ТАСС.

"Сейчас отпуск, потом начало тренировок. Впереди зимний сезон, мы его не пропускаем. Хочется выступить на главном старте зимы [чемпионате мира в Бирмингеме]", - сказала Ласицкене.

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне 6 июля Ласицкене показала лучший результат сезона, она преодолела планку на высоте 2,06 м, что является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги", которая проводится с 2010 года.

Ласицкене в текущем летнем сезоне выиграла 18 турниров подряд, в том числе победила на чемпионате мира в Лондоне.

Зимний чемпионат мира пройдет с 2 по 4 марта 2018 года.