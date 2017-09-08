Тренер Кравцов: большинство боксеров сборной России являются "парниковыми"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Большинство боксеров сборной России не обладают необходимыми психологическими навыками для достижения высоких результатов. Об этом на заседании тренерского совета Федерации бокса России заявил главный тренер национальной команды Эдуард Кравцов.

"Результат, который мы показали [на чемпионате мира в немецком Гамбурге], никуда не годится, - сказал Кравцов. - Наверное, он худший за все время. Мы отстаем психологически, поскольку 80 процентов наших боксеров - "парниковые", за многими на протяжении карьеры стоит "стена". Мы также отстаем физически, плотность ведения боя нашими боксерами - невысокая".

Сборная России под руководством Кравцова показала неудачный результат на чемпионате мира в Гамбурге, завоевав серебряную и бронзовую медали. Федерация бокса России признала данное выступление неудовлетворительным.

При этом генеральный секретарь организации Умар Кремлев сообщил, что Кравцов продолжит работу на посту главного тренера.