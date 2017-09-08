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Боксеры Егоров и Дунайцев выступят на чемпионате России в Грозном

Спорт
8 сентября, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Освобождены от участия в турнире Евгений Тищенко, Тамир Галанов и Муслим Гаджимагомедов

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Виталий Дунайцев и двукратный чемпион Европы Василий Егоров примут участие в чемпионате России. Данное решение было принято тренерским советом Федерации бокса России в пятницу.

Помимо Егорова (весовая категория до 49 кг) и Дунайцева (до 64 кг), в соревнованиях примут участие Габил Мамедов (до 60 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Освобождены от участия в турнире олимпийский чемпион и серебряный призер прошедшего чемпионата мира Евгений Тищенко, бронзовый призер мирового первенства Тамир Галанов, а также Муслим Гаджимагомедов, который не выступит на чемпионате России ввиду большого количества поединков в нынешнем году.

Чемпионат России пройдет с 30 сентября по 8 октября в Грозном.

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