Легкоатлетка Ласицкене намерена открыть новый сезон январским турниром в Челябинске

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене хочет открыть новый сезон выступлением на Мемориале Лукашевича и Середкина, который пройдет в первой половине января в Челябинске. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.

"Свой новый сезон я, наверное, традиционно начну в Челябинске в начале января, - сказала Ласицкене. - А перед этим я обязательно посещу детский турнир моего имени в родном Прохладном, где я когда-то добивалась своих первых успехов. Это очень интересные соревнования, на которые я всегда прихожу".

На Мемориале Лукашевича и Середкина 2017 года двукратная чемпионка мира заняла первое место, прыгнув на 1,94 метра.

Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного старта, в которых принимала участие. Она победила на чемпионате мира в Лондоне и финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.