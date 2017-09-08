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Легкоатлетка Ласицкене намерена открыть новый сезон январским турниром в Челябинске

Спорт
8 сентября, 16:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту в минувшем сезоне не проиграла ни одного старта, в которых принимала участие

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене хочет открыть новый сезон выступлением на Мемориале Лукашевича и Середкина, который пройдет в первой половине января в Челябинске. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.

"Свой новый сезон я, наверное, традиционно начну в Челябинске в начале января, - сказала Ласицкене. - А перед этим я обязательно посещу детский турнир моего имени в родном Прохладном, где я когда-то добивалась своих первых успехов. Это очень интересные соревнования, на которые я всегда прихожу".

На Мемориале Лукашевича и Середкина 2017 года двукратная чемпионка мира заняла первое место, прыгнув на 1,94 метра.

Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного старта, в которых принимала участие. Она победила на чемпионате мира в Лондоне и финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

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