Парсонс: МПК способен рассмотреть вопрос восстановления ПКР до конца года

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый состав исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК) может перенести с января 2018 года на более ранний срок рассмотрение вопроса восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС сообщил новый президент МПК Эндрю Парсонс, отметив, что вопрос о переносе заседания будет зависеть от того, как быстро рабочая группа по восстановлению членства ПКР подготовит отчет на основе решения совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что является ключевым пунктом дорожной карты по восстановлению ПКР.

В среду МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР, однако российские спортсмены - представители таких видов спорта как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноубординг, допущены в нейтральном статусе к соревнованиям, на которых они могут завоевать лицензии для участия в Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Гарантированно допуск к Играм, которые пройдут в марте следующего года, россияне получат в случае полного восстановления членства ПКР.

"Следующее заседание исполкома намечено на январь, но сначала надо дождаться решения рабочей группы, уже после этого можно будет говорить о новой дате. Но перенос [на более ранний срок] действительно возможен", - сказал Парсонс.

"Все будет зависеть от рекомендаций рабочей группы. А эти рекомендации будут зависеть от того, какое решение будет принято на заседании совета учредителей [WADA]. Так что пока преждевременно говорить об этом", - отметил он.

Директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс пояснил ТАСС, что для вынесения решения по восстановлению ПКР членам исполкома не обязательно будет собираться вместе в одном месте, заседание руководящего органа может пройти посредством теле- или видеоконференции.

Бразилец Парсонс был избран президентом МПК в пятницу на генеральной ассамблее организации, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ). На этом посту он сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.