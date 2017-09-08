Новый президент МПК Парсонс готов посетить Россию с рабочим визитом

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АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новый президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс готов рассмотреть возможность рабочего визита в Россию, если ему поступит такое приглашение. Об этом он сообщил ТАСС.
Бразилец был избран президентом МПК в пятницу на генеральной ассамблее организации в Абу-Даби (ОАЭ). На этом посту он сменил 67-летнего британца Филипа Крэйвена, который возглавлял организацию с 2001 года.
"Если пригласят [в Россию], то почему нет? Да, ПКР сейчас отстранен, но у меня хорошие отношения с Владимиром [Лукиным], Павлом [Рожковым]. Однако сейчас, как мне кажется, куда важнее встреч с президентом или вице- президентом МПК - сфокусироваться на том, чтобы помочь спортсменам воспользоваться шансом участия в соревнованиях и выполнить оставшиеся пункты [восстановления ПКР]. Это гораздо важнее того, поедет ли кто-нибудь из нас в Россию", - сказал Парсонс.
В среду МПК обнародовал решение исполкома организации о продлении отстранения ПКР, однако российские спортсмены, представляющие биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд, допущены в нейтральном статусе к соревнованиям, на которых они могут завоевать лицензии для участия в Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Гарантированно допуск к Играм, которые пройдут в марте следующего года, россияне получат в случае полного восстановления членства ПКР.