Мутко: российские футболисты перед ЧМ сыграют только с участниками турнира

СОЧИ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года будет играть только с участниками турнира. Об этом ТАСС рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Ранее стало известно, что российские футболисты сыграют 7 октября на "ВЭБ Арене" в Москве с южнокорейцами, а 10 октября - с командой Ирана в Казани. Обе команды обеспечили себе путевку в финальную часть чемпионата мира. Ранее главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк сообщил Vesti.kz, что его команда может провести товарищеский матч с россиянами в ноябре.

"До чемпионата мира мы не планируем играть с этой командой - будем играть с непосредственными участниками чемпионата мира. Идут переговоры со многими командами", - сказал Мутко.

Сборная Южной Кореи хотела сыграть именно в Москве, рассказал Мутко. "Учтены возможности и позиции всех, это будет дополнительный опыт городам. Был бы готов еще один стадион, сыграли бы там", - отметил он.

План по товарищеским матчам в ноябре будет сформирован в октябре, рассказал глава РФС. Ранее пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила, что россияне 10 ноября могут сыграть с командой Аргентины. В РФС эту информацию подтверждать отказались.

"Да, говорили про Аргентину, но опять балансировать приходится между интересами - все это очень сложно. Южная Корея и Иран - две сильные сборные высокого уровня. Надеемся, что на эти игры придут зрители - интерес к чемпионату мира растет", - подчеркнул он.