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"Спартак" сыграет с "Кубанью" в 1/16 финала Кубка России по футболу 20 сентября

Спорт
8 сентября, 17:21 UTC+3 ТАСС

Встреча пройдет в Краснодаре

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ТАСС, 8 сентября. Московский "Спартак" 20 сентября сыграет в Краснодаре с "Кубанью" в матче 1/16 финала Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

20 сентября также пройдут матчи "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург), "Авангард" (Курск) - ЦСКА (Москва), "Тамбов" - "Арсенал" (Тула), "Спартак-Нальчик" - "Динамо" (Москва), "Волгарь" (Астрахань) - "Ростов", "Луч- Энергия" (Владивосток) - "Анжи" (Махачкала), "Оренбург" - "Рубин" (Казань), "Томь" - "Краснодар", "Тюмень" - "Тосно" (Ленинградская область).

21 сентября сыграют "Олимпиец" (Нижний Новгород) - "Уфа", "Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зенит" (Санкт- Петербург), "Факел" (Воронеж) - "Амкар" (Пермь), "Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" (Москва), "Енисей" (Красноярск) - "Ахмат" (Грозный), "Арарат" (Москва) - "СКА-Хабаровск".

Финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде на стадионе "Победа".

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