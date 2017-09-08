Главный бой турнира UFC 215 отменен из-за болезни одного из соперников

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ТАСС, 8 сентября. Главный поединок турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 215 между американцами Деметриусом Джонсоном и Рэем Боргом за титул чемпиона в наилегчайшем весе отменен. Об этом сообщает портал MMA fighting.
Издание отмечает, что проведение боя оказалось под угрозой из-за болезни Борга, а позднее стало известно, что он не сможет выйти на ринг. Организация приняла решение не искать замену Боргу, а снять поединок с карты турнира. Таким образом, основным событием вечера станет поединок за титул чемпионки UFC в легчайшем весе между обладательницей пояса бразильянкой Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко, представляющей Перу.
При этом ранее глава организации Дэйна Уайт заявлял, что не будет ставить бои с участием Нуньес в качестве главных поединков турниров после того, как бразильянка сорвала бой с Шевченко, который был изначально запланирован на июль 2017 года.
Турнир UFC 215 пройдет 9 сентября в Эдмонтоне.