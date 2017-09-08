Кремлев: Федерация бокса России даже не рассматривает смену главного тренера сборной

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Кремлев: Федерация бокса России даже не рассматривает смену главного тренера сборнойСпорт 8 сентября, 17:48
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МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса России даже не рассматривает вопрос о смене главного тренера в мужской национальной команде. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
В пятницу тренерский совет организации поставил неудовлетворительную оценку выступлению сборной России на чемпионате мира в Гамбурге. Команда под руководством Эдуарда Кравцова завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали. Сборная России осталась без золотых медалей мирового первенства впервые с 1999 года.
"Мы даже не рассматривали этот вопрос. Кравцов продолжает работу с национальной командой", - сказал Кремлев.
Кравцов стал главным тренером сборной России по боксу в июне 2017 года, сменив на этом посту Олега Меньшикова. Это решение было принято после чемпионата Европы 2017 года в Харькове, на котором российские боксеры выиграли два золота, два серебра и бронзу. Кравцов работал в национальной сборной в должности старшего тренера с 2012 по 2017 год.