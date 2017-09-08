Юношеская сборная России завоевала Кубок президента Казахстана по футболу

ТАСС, 8 сентября. Сборная России по футболу в серии пенальти победила команду Грузии в финальном матче международного юношеского турнира (игроки до 17 лет) Кубок президента Казахстана. Матч прошел в Алма-Ате.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии 11-метровых штрафных ударов точнее были россияне (5:4).

В матче за третье место сборная Узбекистана победила команду Казахстана (4:1).

В прошлом году трофей завоевали казахстанские футболисты.