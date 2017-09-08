Российские бойцы Тухугов и Магомедов могут в конце года вернуться в ММА

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские бойцы смешанного стиля Зубайра Тухугов и Руслан Магомедов могут до конца года провести поединки. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.

"15 сентября в арбитражном суде в США будут слушания по их делам. Надеюсь, что они вернутся в октагон [клетку] к концу года", - сказал Магомедов.

Тухугов и Магомедов приостановили выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) после того, как в их допинг-пробах были обнаружены запрещенные препараты. Как позднее сообщил ТАСС Магомедов, в пробах был обнаружен остарин.

В активе Тухугова 18 побед и четыре поражения в ММА. Последний бой он провел в мае прошлого года.

На счету Магомедова 14 побед и одно поражение. Он последний раз выходил в клетку в октябре 2015 года.