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Российские бойцы Тухугов и Магомедов могут в конце года вернуться в ММА

Спорт
8 сентября, 19:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Они приостановили выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате после того, как в их допинг-пробах были обнаружены запрещенные препараты

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МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские бойцы смешанного стиля Зубайра Тухугов и Руслан Магомедов могут до конца года провести поединки. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Ризван Магомедов.

"15 сентября в арбитражном суде в США будут слушания по их делам. Надеюсь, что они вернутся в октагон [клетку] к концу года", - сказал Магомедов.

Тухугов и Магомедов приостановили выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) после того, как в их допинг-пробах были обнаружены запрещенные препараты. Как позднее сообщил ТАСС Магомедов, в пробах был обнаружен остарин.

В активе Тухугова 18 побед и четыре поражения в ММА. Последний бой он провел в мае прошлого года.

На счету Магомедова 14 побед и одно поражение. Он последний раз выходил в клетку в октябре 2015 года.

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